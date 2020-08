I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 9 agosto (Di domenica 9 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 463 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 250.566. I morti totali registrati sono 35.205, 2 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente ricoverate Leggi su ilpost

