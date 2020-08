I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari (Di domenica 9 agosto 2020) Ecco è arrivato, anzi, sono arrivati: cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili previsto per sostenere autonomi e partite Iva in difficoltà durante la crisi del coronavirus e giustamente lo sdegno si è sollevato unanime.Con diverse sfumature, da Di Maio a Salvini, da Zingaretti alla Meloni, la politica tutta ha stigmatizzato il comportamento oggettivamente fuoriluogo dei cinque. Si immagina l’onda dell’indignazione percorrere i mari che lambiscono la penisola e bagnare milioni di italiani alle prese con il week end da bollino nero d’agosto. Così, hai voglia a provare a spiegare che il taglio dei parlamentari previsto dal prossimo referendum apre a problemi di equilibrio costituzionale senza una adeguata legge ordinaria ... Leggi su huffingtonpost

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - eziomauro : I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva | Rep - giusmo1 : (Oltre ogni truffa) I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva - carloarbini51 : RT @HuffPostItalia: I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - Dome689 : RT @HuffPostItalia: I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari -

Ultime Notizie dalla rete : cinque furbetti

Ecco è arrivato, anzi, sono arrivati: cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili previsto per sostenere autonomi e partite Iva in difficoltà durante la crisi del coronavirus e ...} function create_sharebox(sharebox, frameEvent) { if ($(‘#overlay__share’).length === 0) { var overlay_sh = $(”); $(‘.d’).append(overlay_sh); } $(‘#overlay__share’).html(”); sharebox.appendTo(‘#overl ...