Hyundai - Ioniq diventa un brand: tre nuove elettriche dal 2021 (Di lunedì 10 agosto 2020) La Hyundai presenta il nuovo brand Ioniq dedicato ai modelli elettrici. Il debutto è fissato per il 2021 ed entro tre anni saranno offerti sul mercato tre modelli a emissioni zero. Per lanciare il marchio la Casa coreana ha scelto Londra, trasformando la ruota panoramica del London Eye in una enorme Q illuminata nella notte.brand separato per le elettriche con piattaforma e-Gmp. La scelta della Hyundai, già condivisa con altri grandi gruppi, è quella di caratterizzare i modelli a zero emissioni con design, servizi e contenuti specifici sottolineati da un marchio dedicato. Partendo dal modello che ha dato il via alla transizione verso l'elettrico, ovvero la Hyundai Ioniq del 2016 offerta in triplice versione ... Leggi su quattroruote

forumelettrico : Prima scampagnata Hyundai Ioniq 38,3 kWh da Prato a Piteglio: dai primi km l'utente riporta che la macchina è promo… -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Ioniq Hyundai: Ioniq diventa un brand - Quattroruote.it Quattroruote Hyundai raddoppia, Ioniq nuovo marchio elettrico

MILANO - Con una spettacolare manifestazione organizzata a Londra, con il London Eye trasformato in una gigantesca Q luminosa, Hyundai ha annunciato la nascita di un nuovo brand dedicato esclusivament ...

Ecobonus auto: come ottenerlo e quali sono i modelli in promozione

Dal 1° agosto al 31 dicembre è possibile richiedere l'incentivo, fino a 10mila Euro, messo a disposizione dal Mise per l'acquisto di un veicolo a basse emissioni Le agevolazioni introdotte dal Decreto ...

MILANO - Con una spettacolare manifestazione organizzata a Londra, con il London Eye trasformato in una gigantesca Q luminosa, Hyundai ha annunciato la nascita di un nuovo brand dedicato esclusivament ...Dal 1° agosto al 31 dicembre è possibile richiedere l'incentivo, fino a 10mila Euro, messo a disposizione dal Mise per l'acquisto di un veicolo a basse emissioni Le agevolazioni introdotte dal Decreto ...