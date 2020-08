Highlights e gol Bayern Monaco-Chelsea 4-1, Champions League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 9 agosto 2020) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Bayern Monaco e Chelsea, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Sul velluto i bavaresi. Tutto facile per il Bayern Monaco che si candida prepotentemente alla vittoria finale della Coppa dalle Grandi Orecchie. Un messaggio importante alle rivali e soprattutto al prossimo avversario, che sarà il Barcellona (vittorioso 3-1 sul Napoli). Robert Lewandowski è il protagonista assoluto della sfida: due reti e due assist (ne beneficiano Perisic e Tolisso) per il centravanti ex Borussia Dortmund, sempre più capocannoniere della Champions League. Il gol della bandiera è firmato da Abraham. ... Leggi su sportface

