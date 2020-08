Guidonia, scompare giovane ragazzo da Villalba: l’appello della famiglia per ritrovarlo (Di domenica 9 agosto 2020) E’ scomparso nella giornata di ieri da Villalba, frazione di Guidonia, un ragazzo. Si chiama Kevin e non ha con sé documenti, soldi e cellulare. E’ stata fatta denuncia alla Polizia di Tivoli. Gli appelli per ritrovare il giovane si rincorrono sui social. ‘Chiedo a tutti i miei contatti. Il ragazzo nella foto è mio figlio Kevin, è scomparso ieri, zona Villa Alba di Guidonia. C’è la denuncia alla polizia di Tivoli. Kevin non ha con sé documenti, soldi e cellulare. Chiunque ha sue notizie contatti me oppure la polizia di Tivoli’ – scrive su Facebook la madre di Kevin. ‘Buongiorno ragazzi e ragazze. Da ieri è sparito il mio amico Kevin. Viveva a Villalba. Per favore se lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

