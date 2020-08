Guida Tv Lunedì 10 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Guida Tv Lunedì 10 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv lunedì 10 agosto Rai 1ore 20:30 Techetechetè ore 21:25 Il Giovane Montalbano 2×06 Finale (replica) Un’albicocca ore 23:40 Sette Storie – Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Hawaii Five-0 9×25 1a Tv ore 22:05 NCIS New Orleans 5×13 1a Tv ore 23:00 The Blacklist 6×07-08 1a Tv Free Rai 3ore 20:25 Vox Populiore 20:45 Un Posto Al Sole (nuovi episodi)ore 21:20 Ippocrate 1a Tv Benjamin è convinto che diventerà un bravo medico e sta per affrontare il suo primo stage, presso l’istituto in cui lavora suo padre, il professor Barois. L’esperienza si rivela però tutt’altro che semplice e niente va come Benjamin aveva sperato, costretto a ... Leggi su dituttounpop

