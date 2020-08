Gualtieri difende il decreto Agosto, ‘Non solo bonus. Questa maggioranza un bene per l’Italia’ (Di domenica 9 agosto 2020) decreto Agosto, Gualtieri: “La misura di decontribuzione per il Sud significa che andiamo oltre l’emergenza Covid”. Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri difende il decreto Agosto dalle colonne de la Repubblica. Il ministro respinge le accuse secondo cui il governo abbia deciso di muoversi solo con bonus e soldi a pioggia, di fatto poco utili per una strategia di ripresa a lungo termine. “Dare vita a Questa maggioranza è stata un bene per l’Italia” Nel corso della sua intervista a la Repubblica il ministro Gualtieri ha voluto difendere l’operato del governo, in grado di gestire con ... Leggi su newsmondo

WSMN00 : @Marco_Gualtieri @jovinco82 @bonucci_leo19 Ciao gualtieri, la prossima volta che nomini i neroazzurri sciacquati la… - NewsMondo1 : Gualtieri difende il decreto Agosto, ‘Non solo bonus. Questa maggioranza un bene per l’Italia’… - marcosalemi67 : @Marco_Gualtieri @blackmamba27686 @almakua @FabriMoretto_92 Maldini un fuoriclasse, non si discute, ma Gaetano Scir… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri difende Gualtieri difende il decreto Agosto, ‘Non solo bonus. Questa maggioranza un bene per l’Italia’ News Mondo Gualtieri difende il decreto Agosto, ‘Non solo bonus. Questa maggioranza un bene per l’Italia’

Decreto Agosto, Gualtieri: “La misura di decontribuzione per il Sud significa che andiamo oltre l’emergenza Covid”. Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri difende il decreto Agosto dalle colonne ...

Gualtieri: "Decontribuzione per il Sud scelta storica"

Il decreto legge agosto non solo per superare la crisi portata dal coronavirus ma anche per cambiare il Paese e rimuovere ingiustizie e arretratezze. A parlare così è il minsitro dell'Economia Gualtie ...

Decreto Agosto, Gualtieri: “La misura di decontribuzione per il Sud significa che andiamo oltre l’emergenza Covid”. Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri difende il decreto Agosto dalle colonne ...Il decreto legge agosto non solo per superare la crisi portata dal coronavirus ma anche per cambiare il Paese e rimuovere ingiustizie e arretratezze. A parlare così è il minsitro dell'Economia Gualtie ...