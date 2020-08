Grande Fratello Vip, Antonella Elia sarà la nuova opinionista (Di domenica 9 agosto 2020) Mancano poche settimane al via del Grande Fratello Vip e il totonomi impazza. Se ci sono ancora incertezze per quanto riguarda i concorrenti del reality guidato da Alfonso Signorini, la scelta per l’opinionista che affiancherà Pupo sembra ormai fatta. Blogo lancia l’indiscrezione che sarà Antonella Elia a ricoprire il ruolo, e chi meglio di lei d’altronde? Ex gieffina ed ex concorrente di Temptation Island, che ha scoperchiato le difficoltà con Pietro Delle Piane, la showgirl è sicuramente abilissima nel creare le giuste dinamiche per un reality. Antonella Elia prossima opinionista al GF Vip Manca la conferma ufficiale, ma la notizia pare certa. Antonella Elisa è stata ... Leggi su thesocialpost

