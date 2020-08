“Grande Fratello Vip 5”, Elettra Lamborghini sarà la nuova opinionista? L’indiscrezione (Di domenica 9 agosto 2020) Alla guida del Grande Fratello Vip 5 ci sarà di nuovo l’insuperabile Alfonso Signorini. Il conduttore è al lavoro sulla nuova edizione del reality per poter regalare uno spettacolo unico al pubblico da casa. Il cast, secondo diversi rumors, sarà eccezionale, ma i nomi sono ancora “top secret”. Nel frattempo Pupo è stato confermato come opinionista. Chi prenderà invece il posto dell’affascinante Wanda Nara? Da alcune indiscrezioni, come riportato da Tvblog, Elettra Lamborghini potrebbe essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 5. Sì, avete capito bene. La cantante potrebbe sedere nella poltrona accanto a Pupo e commentare così tutte le avventure degli inquilini della casa ... Leggi su urbanpost

