Gran Premio 70° anniversario: Trionfa Verstappen (Di domenica 9 agosto 2020) A vincere il Gran Premio del 70° anniversario della Formula Uno è Max Verstappen. Una prova maestosa quella del pilota olandese che con una perfetta strategia riesce a conquistare la prima posizione ai danni di Hamilton e Bottas rallentati dai problemi di usura alle gomme. Quarto Charles Leclerc che compie un’altra magia dopo il podio dello scorso weekend portando la sua vettura ben oltre le più rosee aspettative. Una prestazione che certifica il talento del monegasco; momento nero per Vettel che chiude in dodicesima. Fatale per il tedesco un errore nel giro iniziale che ha causato un testacoda della vettura. Gran Premio 70° anniversario: Bottas spreca e Verstappen ringrazia Il Gran ... Leggi su sport.periodicodaily

ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del nostro @marc_gene sul Gran Premio di Gran Bretagna. #BritishGP ???? #essereFerrari ?? - infoitsport : F1 Gran Premio del 70° Anniversario a Silverstone, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara - anna_annie12 : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del 70esimo anniversario - Il Post - gemin_steven98 : RT @ilpost: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del 70esimo anniversario - ilpost : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del 70esimo anniversario -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Premio Il Gran Premio di Formula 1 del Nürburgring trasmesso per la prima volta gratuitamente su YouTube HWfiles F1 | Silverstone: il riepilogo audio della gara

Gran Premio del 70° anniversario della F1 in quel di Silverstone, ancora una volta a distanza di sette giorni, vinto da Max Verstappen su Red Bull. L’olandese della Red Bull ha gestito alla grande le ...

Verstappen trionfa a Silverstone sulle due Mercedes. Quarto Leclerc

AGI - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dei 70 anni della Formula 1 a Silverstone in Inghilterra. Per l'olandese della Red Bull si tratta del nono trionfo in carriera. Sui gradini piu' bassi del ...

Gran Premio del 70° anniversario della F1 in quel di Silverstone, ancora una volta a distanza di sette giorni, vinto da Max Verstappen su Red Bull. L’olandese della Red Bull ha gestito alla grande le ...AGI - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dei 70 anni della Formula 1 a Silverstone in Inghilterra. Per l'olandese della Red Bull si tratta del nono trionfo in carriera. Sui gradini piu' bassi del ...