GP Repubblica Ceca, Morbidelli: “Podio? Sensazione bellissima. Mi godo il momento” (Di domenica 9 agosto 2020) “Il podio è una Sensazione bellissima, mi godo il momento. Ringrazio la squadra, ora andiamo in Austria con grande gioia e forza”. Lo ha dichiarato Franco Morbidelli al termine del Gran Premio della Repubblica Ceca in cui ha ottenuto il primo podio in carriera in MotoGP tagliando il traguardo al secondo posto: “E’ stata una bella gara, sono partito bene. Ho fatto quello che avevo previsto di fare – aggiunge il pilota italiano della Yamaha Petronas all’arrivo – cercando di non stressare troppo le gomme. Ho visto che Binder si avvicinava, ma ho cercato di non fare sciocchezze e di agguantare il primo podio”. Leggi su sportface

