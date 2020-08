Gp Brno, Valentino Rossi sfiora il podio: Binder domina, Morbidelli 2° (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - Brad Binder strepitoso! Impensabile alla vigilia del Gran Premio di Brno. Il pilota sudafricano, debuttante della KTM, ruba la scena a Franco Morbidelli che per metà gara è sempre rimasto in ... Leggi su corrieredellosport

TeoBellan : Brad Binder vince la gara #MotoGP di Brno. Il rookie della KTM trionfa in top class a terzo gran premio. Applausi p… - infoitsport : MotoGP, GP Brno 2020: Pol Espargarò in testa, ma Franco Morbidelli è il migliore sul passo. Valentino Rossi: rebus… - infoitsport : MotoGP, GP Brno 2020: risultati e classifica warm-up. 1° Pol Espargarò, 4° Morbidelli, 12° Valentino Rossi - Renato_STc : #motogp#brno peccato per Valentino se non ci fossero stati quattro piloti davanti avrebbe vinto - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Brno #MotoGP Dieci giri e #Morbidelli tiene la testa davanti a #Binder, #Zarco e #Quartararo. Cadu… -