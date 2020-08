GP 70° Anniversario, diretta gara alle 15.10 (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA - Dominio Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio del 70° Anniversario , quinto round del Mondiale 2020 di Formula 1. La pole position è stata conquistata da Valtteri Bottas, secondo il ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Ferrari, cosa cambia per i motori di Vettel e Leclerc al GP dei 70° anniversario F1. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Bottas dopo la pole al GP del 70° anniversario della F1: 'Dato il meglio di me' #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 - SkySportF1 : Formula 2, GP del 70° anniversario a Silverstone: vittoria per Ilott #SkyMotori #F2 #F170 - P300it : F1 | GP 70° Anniversario, le dichiarazioni dopo le qualifiche - sportli26181512 : F1, GP 70° anniversario a Silverstone: Bottas dalla pole, Leclerc ottavo. GP alle 15.10: Dopo il ronnovo con Merced… -

Ultime Notizie dalla rete : 70° Anniversario