Governo: in Italia clima venezuelano, lo afferma Tajani (Fi) (Di domenica 9 agosto 2020) Per mesi il Governo ha fatto credere a milioni di Italiani che contro il Covid si muoveva sulla base delle indicazioni degli scienziati. Indicazioni tenute segrete. Ora emerge invece che ha attuato scelte politiche, accusa Tajani

Cub Scuola: Dal '95 perso il 25% del potere d'acquisto per personale scolastico. Fatti, basta parole

Comunicato stampa – A febbraio di quest’anno, quando la pandemia era ancora una possibile minaccia ma non una drammatica realtà, il ministro Azzolina presentava il suo Atto di Indirizzo: stipendi nel ...

Marsala 2020: i malumori in Italia Viva per l’alleanza con Grillo. Attesa per le scelte di Città Futura

Le elezioni amministrative, si sa, sfuggono spesso alle logiche delle alleanze nazionali, finendo per risentire di dinamiche strettamente locali, legate a rapporti personali o alla volontà di sperimen ...

