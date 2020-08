Gomez: «L’Atalanta mi ha cambiato la vita. Gasperini? Se l’avessi avuto a 24 anni…» (Di domenica 9 agosto 2020) Alejandro Gomez ha rilasciato una lunga intervista al portale argentino Enganche dove ha ripercorso la sua carriera Alejandro Gomez ha rilasciato una lunga intervista al portale argentino Enganche dove ha ripercorso la sua carriera. Queste le parole del capitano dell’Atalanta riportate da calcioatalanta.it Gasperini – «Quando ho incontrato Gasperini giocavo attaccante a sinistra. Allora c’era Kurtic in quella posizione, poi è stato ceduto e il posto è rimasto vacante. Un giorno il mister mi disse: “Guarda, Papu, ti vedo bene per farlo. Dovrai correre di più, dovrai adattarti, ma toccherai di più la palla. Proviamo”. Lo abbiamo fatto in una partita contro il Chievo e vincemmo 5-1. Da quel momento in poi tutto è andato bene e ora sono qui. Penso di ... Leggi su calcionews24

BovRaf : @LucaPalaz9 @GiovaAlbanese Perché Gomez gioca da solo nell'Atalanta ????????...peraltro la squadra che è anche dietro d… - kyappy80 : @TetGiuseppe eh, quello sarebbe perfetto per la jvuentus. Anche perchè è juventino,fa giocare bene la squadra,se go… - shockthegalgo : Questo mezzo giocatore è ideale per l’Atalanta del Gasp. Una mezza punta con dei colpi, niente continuità e zero me… - Mary1Boom : RT @ParticipioPart: Nell’anno magico dell’Atalanta di #Gomez ed #Ilicic ,nell’anno in cui la Lazio ritorna, dopo oltre un decennio, alla Ch… - PAOLOSTOLFO1 : RT @ParticipioPart: Nell’anno magico dell’Atalanta di #Gomez ed #Ilicic ,nell’anno in cui la Lazio ritorna, dopo oltre un decennio, alla Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomez L’Atalanta Verona-Atalanta: la Dea non vuole smettere di crederci BetStars News – Italia