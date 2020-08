Golf, PGA Championship 2020: Dustin Johnson sale in vetta dopo il terzo giro (Di domenica 9 agosto 2020) Dustin Johnson sale al comando dopo il terzo giro dell’US PGA Championship, il primo major di una stagione caratterizzata dall’emergenza sanitaria. L’americano, numero cinque della classifica mondiale, è in testa con 201 (69 67 65, -9). Dietro di lui, a un colpo, Scottie Scheffler, debuttante nel torneo, e Cameron Champ (202, -8). Sul percorso del TPC Harding Park (par 70) a San Francisco in California svanisce probabilmente il sogno di Haotong Li, da leader a 13° con 205 (-5) dopo un 73 (+3). In lotta per la vittoria anche Brooks Koepka, quarto con 203 (-7) alla pari con Collin Morikawa e con Paul Casey, Leggi su sportface

sportface2016 : Dustin #Johnson in testa dopo tre giri - #PGAChamp - repubblica : Golf, Pga Championship: vola Haotong Li, primo cinese in vetta a un major [aggiornamento delle 13:41] - sportface2016 : #Golf, #PGAChampionship: in testa il cinese #Li dopo il secondo giro - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf: PGA Championship, Major inizia nel segno di Day e Todd - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: PGA Championship, Major inizia nel segno di Day e Todd -