Golf – English Championship: Andy Sullivan rompe un digiuno di 5 anni, gli italiani sfiorano la top-30 (Di domenica 9 agosto 2020) L’inglese Andy Sullivan è tornato al successo dopo quasi cinque anni dominando nell’English Championship concluso con 257 (66 62 64 65, -27) colpi, sette di vantaggio sullo spagnolo Adrian Otaegui (264, -20). Sul percorso dell’Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club (par 71), a Ware in Inghilterra, nel terzo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour è ripartito dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria, si sono classificati al 34° posto con 273 (-11) Lorenzo Gagli, Renato Paratore e Andrea Pavan. Andy Sullivan, 33enne di Nuneaton, ha portato a quattro i titoli sul circuito, dopo i tre conseguiti nel 2015 che gli valsero la partecipazione con il Team Europe alla Ryder Cup ... Leggi su sportfair

