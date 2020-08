“Gli immigrati mi hanno mangiato 4 cani”. La rabbia della signora Rosy (Video) (Di domenica 9 agosto 2020) Lampedusa, 9 ago – Definire la situazione lampedusana «esplosiva» è ormai un eufemismo: esasperati dal flusso continuo di immigrati, dal rischio sanitario incombente dato dall’assenza di controlli sugli stranieri, liberi di fuggire dall’hotspot violando la quarantena e di scorrazzare per l’isola – creando situazioni di estremo degrado, come vedremo – i residenti non ce la fanno più. L’hotspot di Contrada Imbriacola è al collasso: secondo quanto riferito nei giorni scorsi da Libero, la struttura, circondata da mura in cemento ed inferriate su tre dei quattro lati, presenta un tallone d’Achille sul quarto, dove gli immigrati hanno trovato due buchi nella rete di ferro da cui sono liberi di uscire indisturbati. Le autorità sanno, sanno tutto, ma per i ... Leggi su ilprimatonazionale

