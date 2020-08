gli amici vicino a Viviana: “aveva diversi problemi, ma non avrebbe mai ammazzato il figlio” (Di domenica 9 agosto 2020) Proseguono le indagini a proposito della morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni scomparsa con il figlio Gioele, di 4 anni. Secondo il padre della donna e gli amici di suo marito, Viviana è stata uccisa. Aperte tutte le ipotesi da parte degli investigatori, omicidio incluso. Ieri dopo il ritrovamento del corpo privo … L'articolo gli amici vicino a Viviana: “aveva diversi problemi, ma non avrebbe mai ammazzato il figlio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : 'Per me una persona eccezionale è quella che si interroga di continuo laddove gli altri vanno avanti come pecore.'… - Capezzone : +++Stasera in tv ?? +++ Alle 20.25 sarò tra gli ospiti di @staseraitalia #staseraitalia. Grazie a conduttrice, curat… - federicosarica : Se spieghi agli amici juventini che la crescita non è mai un percorso lineare, che gli errori si fanno e si corregg… - ValyValentina58 : RT @RobertaDalPra: @bettypra @Rebeka80721106 @DavLucia @c95a5c1e1146487 @plumaur @LinaGarante @672Cilia @sorridicncausa @Poesiaitalia @perl… - PATRIZIA953 : RT @PaoloBorg: Il M5S prima di ricevere 11 milioni di voti diceva che loro avrebbero assunto solo per concorso e solo premiando il merito I… -

Ultime Notizie dalla rete : gli amici Gli amici del marito di Viviana: "Non crediamo che si sia uccisa o abbia ucciso Gioele" L'HuffPost Lido di Savio, 39enne muore dopo un tuffo in piscina

LIDO DI SAVIO. E’ morto dopo essersi tuffato in piscina. A trovare senza vita l’uomo, un 39enne albanese, sono stati gli ...

In Belgio chihuahua muore in auto per il caldo: la polizia avverte ‘non lasciate i cani in macchina con queste temperature’

Non è la prima volta che un cane muore in auto per il caldo ed è successo anche venerdì a Bruges, in Belgio, nel parcheggio dell’AZ Sint-Jan. Il proprietario aveva lasciato un chihuahua in macchina pe ...

LIDO DI SAVIO. E’ morto dopo essersi tuffato in piscina. A trovare senza vita l’uomo, un 39enne albanese, sono stati gli ...Non è la prima volta che un cane muore in auto per il caldo ed è successo anche venerdì a Bruges, in Belgio, nel parcheggio dell’AZ Sint-Jan. Il proprietario aveva lasciato un chihuahua in macchina pe ...