Gli amici vicino a Viviana: “aveva diversi problemi, ma non avrebbe mai ammazzato il figlio” (Di domenica 9 agosto 2020) Proseguono le indagini a proposito della morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni scomparsa con il figlio Gioele, di 4 anni. Secondo il padre della donna e gli amici di suo marito, Viviana è stata uccisa. Aperte tutte le ipotesi da parte degli investigatori, omicidio incluso. Ieri dopo il ritrovamento del corpo privo … L'articolo Gli amici vicino a Viviana: “aveva diversi problemi, ma non avrebbe mai ammazzato il figlio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

