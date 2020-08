Giulia De Lellis e Andrea Damante al capolinea? Lui da solo al matrimonio del cugino (Di domenica 9 agosto 2020) Ve ne avevamo già parlato a più riprese nei giorni scorsi, ma sembrano esserci ulteriori aggiornamenti dei quali non possiamo non raccontarvi. Stiamo parlando della crisi che starebbe toccando la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante, crisi dapprima smentita dal dj veronese, e soltanto qualche giorno fa confermata dall'influencer, che in una serie di Instagram Story sul suo profilo aveva spiegato di vivere un momento molto difficile e particolare, caratterizzato da una tristezza profonda che tuttavia sia lei che Andrea stavano cercando di nascondere ai fan."Sono cambiate molte cose, dobbiamo capire molte cose" aveva infatti raccontato Giulia ai suoi followers online, per poi non tornare più a parlarne fino ad oggi. Ciò che ha ulteriormente ... Leggi su blogo

