Giro di Polonia, Carapaz si ritira. Il team: "Non sta bene"

Richard Carapaz non prendera' parte all'ultima tappa del Giro di Polonia. Leader della classifica generale dopo la terza frazione, il corridore ecuadoregno e' stato ieri vittima di una caduta ed essen ...

Carapaz si ritira dal Giro di Polonia. Il team: "Deve recuperare"

"E' meglio dargli un po' di tempo per recuperare, e' la soluzione migliore per lui. Fara' una ricognizione per il Giro e poi il Lombardia". Così afferma il ds della Ineos, Matteo Tosatto, su Richard C ...

"E' meglio dargli un po' di tempo per recuperare, e' la soluzione migliore per lui. Fara' una ricognizione per il Giro e poi il Lombardia". Così afferma il ds della Ineos, Matteo Tosatto, su Richard C ...