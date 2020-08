Giornalismo campano in lutto per la scomparsa di Valeria Capezzuto (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente della Rai, Marcello Foa, e l’amministratore delegato Fabrizio Salini a nome di tutto il cda Rai, esprimono “profondo cordoglio per la scomparsa di Valeria Capezzuto, giornalista della TgR Campania, professionista attenta e accurata, profondamente legata alla città di Napoli, persona amabile, sempre garbata e pronta al sorriso, da tutti benvoluta, grave perdita professionale e umana per l’azienda e tutti i colleghi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

