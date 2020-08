Giorgio Manetti umilia Gemma Galgani: “Dopo 11 anni che è seduta lì…” (Di domenica 9 agosto 2020) Nel corso di un’intervista l’ex volto di Uomini e donne Giorgio Manetti si è lasciato andare ad alcune sconcertanti dichiarazioni. Il cavaliere ha espresso la sua sul programma di Maria De Filippi, smentendo categoricamente ogni possibilità di ritornarci. E su Gemma Galgani il suo giudizio è glaciale. Il giudizio su Uomini e donne A Uomini e donne è stato indiscusso protagonista soprattutto per la love story con Gemma Galgani: stiamo parlando di Giorgio Manetti. Il cavaliere ha vissuto nove mesi di amore al fianco della dama torinese, sino al naufragio della loro relazione. Dopo l’addio al programma di Maria De Filippi, fuori dalla telecamere, l’uomo si è reso conto di numerose dinamiche ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Uomini e Donne Giorgio Manetti ammette: “Il Trono Over mi deluso” - #Uomini #Donne #Giorgio #Manetti - infoitcultura : Giorgio Manetti, confessione spiazzante: “Non tornerei a Uomini e Donne” - LadyNews_ : #GiorgioManetti attacca #Sirius per la rottura con #GemmaGalgani - manetti_donato : RT @DavideRosato2: 'Andate in vacanza in Italia per far ripartire l'economia'. Cit. Giorgio Gori (PD). Da Formentera (Spagna) è tutto, a vo… -