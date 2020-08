Giallo a Ponza, trovato morto 25enne ferito (Di domenica 9 agosto 2020) Un ragazzo di 25 anni è morto a Ponza con una profonda ferita alla testa: le indagini per chiarire il Giallo Questa mattina intorno alle 12, è morto a Ponza un ragazzo di 25 anni. A dare l’allarme i proprietari di un’abitazione vicina, il corpo senza vita del giovane presentava una profonda ferita alla testa causata probabilmente da una caduta. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari dell’Ares 118, che sono intervenuti sul luogo immediatamente. I carabinieri, arrivati sul posto, stanno indagando sulla vicenda per ricostruire quanto accaduto. L’identità del 25enne rimane ancora sconosciuta, al momento l’unico dettaglio utile a riconoscerlo sarebbe un tatuaggio sulla spalla destra. Il ragazzo non dovrebbe essere di ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Ponza Giallo a Ponza, trovato morto 25enne ferito BlogLive.it Giallo a Ponza, trovato morto 25enne ferito

Un ragazzo di 25 anni è morto a Ponza con una profonda ferita alla testa: le indagini per chiarire il giallo Questa mattina intorno alle 12, è morto a Ponza un ragazzo di 25 anni. A dare l’allarme i ...

I grandi vini italiani: il Biancolella

Luchino Visconti di Modrone adorava questo vino. Nella villa che acquistò, La Colombaia a Forìo d'Ischia, in cui passava più tempo che poteva, il regista del Gattopardo lo offriva a tutti i suoi ospit ...

Un ragazzo di 25 anni è morto a Ponza con una profonda ferita alla testa: le indagini per chiarire il giallo Questa mattina intorno alle 12, è morto a Ponza un ragazzo di 25 anni. A dare l’allarme i ...Luchino Visconti di Modrone adorava questo vino. Nella villa che acquistò, La Colombaia a Forìo d'Ischia, in cui passava più tempo che poteva, il regista del Gattopardo lo offriva a tutti i suoi ospit ...