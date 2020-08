Ghiacciaio Planpincieux: cessa l’allerta e viene riaperta la Val Ferret (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo “il rientro nei parametri di rischio” riguardante il Ghiacciaio di Planpincieux, il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha riaperto poco fa la Val Ferret, revocando la precedente ordinanza di chiusura. La decisione e’ stata presa in relazione all’ultimo bollettino sul rischio crollo del Ghiacciaio emesso dalla Fondazione Montagna Sicura. “A seguito delle risultanze della scheda di allertamento sul Ghiacciaio di Planpincieux, che in data odierna ha confermato il rientro nei parametri di rischio, si e’ proceduto alla revoca dell’ordinanza di chiusura della Val Ferret”. E’ quanto recita la nota diramata dal Comune di Courmayeur. “Il sindaco – si legge – ringrazia i tecnici ... Leggi su meteoweb.eu

