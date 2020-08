GF Vip, Antonella Elia al fianco di Pupo e Alfonso Signorini: è lei la nuova opinionista (Di domenica 9 agosto 2020) Sembra starsi aprendo una lunga stagione televisiva per Antonella Elia. La soubrette si sta riprendendo il suo spazio in tv, anche per merito del pubblico che la supporta e ne apprezza il carattere e la verve. L’ultima novità è il fatto che partirà da un ruolo molto ambito: sarà lei, infatti, l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Pare che la Elia prendesse il posto di Wanda Nara fosse già stata vagliata all’inizio della stesura della nuova edizione del reality show. Si sapeva già che la Nara non sarebbe stata rinconfermata, anche per i suoi impegni in qualità di manager sportiva. A giocare un ruolo importante è stata sicuramente la sua popolarità, cresciuta esponenzialmente con ... Leggi su dilei

blogtivvu : Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip: arriva la conferma ufficiale! ????? ? Ti raccontiamo tutto nelle… - blogtivvu : Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip: arriva la conferma ufficiale - Notiziedi_it : È ufficiale: Antonella Elia sarà l’opinionista del GF Vip 5 - MondoTV241 : Antonella Elia sarà l'opinionista del Grande Fratello Vip. UFFICIALE #antonellaelia #GrandeFratelloVip - darveyfeels_ : RT @tvblogit: Antonella Elia opinionista al Grande fratello vip 5 (Anteprima Blogo) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Antonella GF Vip, Antonella Elia al fianco di Pupo e Alfonso Signorini: è lei la nuova opinionista DiLei Vip Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip: arriva la conferma ufficiale

Arriva la conferma: Antonella Elia opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo numerosi rumors, indiscrezioni e possibili altri nomi, al fianco di Pupo in questa quinta edizione, ci sarà la ex ...

Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 5

Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip, che il 14 settembre decollerà con la quinta edizione. Ad affiancare Pupo sarà quindi la torinese che sostituirà Wanda Nara, volto d ...

Arriva la conferma: Antonella Elia opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo numerosi rumors, indiscrezioni e possibili altri nomi, al fianco di Pupo in questa quinta edizione, ci sarà la ex ...Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip, che il 14 settembre decollerà con la quinta edizione. Ad affiancare Pupo sarà quindi la torinese che sostituirà Wanda Nara, volto d ...