‘Gf Vip 5’, svelato il (clamoroso) nome dell’opinionista che affiancherà Alfonso Signorini e Pupo! (Di domenica 9 agosto 2020) Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone, ritroveremo Alfonso Signorini che per la seconda volta condurrà il reality di Canale 5. Si susseguono indiscrezioni sul cast, tra qualche conferma e qualche smentita. Sul fronte degli opinionisti, invece, ad affiancare Pupo quest’anno ci sarà Antonella Elia, dopo l’abbandono di Wanda Nara. Si vociferava della possibile presenza di Elettra Lamborghini, ma Signorini ha preferito la bionda showgirl alla cantante. Contenti di rivederla in tv? L'articolo ‘Gf Vip 5’, svelato il (clamoroso) nome dell’opinionista che affiancherà Alfonso Signorini e Pupo! proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

Notiziedi_it : È ufficiale: Antonella Elia sarà l’opinionista del GF Vip 5 - pairsonnalitesF : Eva Grimaldi e Gabriel Garko prendono Casa I due ex saranno insieme al GF Vip: Salgono le quote LGBT nella Casa -… - effehoppus : Raga raga raga raga raga : Antonella Elia nuova opinionista del gf vip ???? @EliaAntonella - Novella_2000 : Colpaccio di Alfonso Signorini! Ecco chi sarà la nuova opinionista del GF Vip - dimuz7 : @marii4h Gf VIP 6 Antonella Elia e Elettra Lamborghini/Costantino Della Gherardesca -

