Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo innamorati e felici in vacanza: «Siete stupendi!» (Di domenica 9 agosto 2020) Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più seguite sui social. La loro storia d’amore sembra davvero una favola. I due hanno un rapporto stupendo e al momento tutto sembra procedere a gonfie vele. Georgina e Ronaldo, insieme ai 4 figli, hanno deciso di godersi qualche giorno di relax al mare e così sono saliti a bordo del loro yacht e si sono lasciati trasportare dalle onde. Poche ore fa la bella Georgina ha postato una foto con il campione della Juventus mentre prendono il sole insieme, felici e contenti. Lo scatto non è passato inosservato ai fan della coppia che in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Georgina ... Leggi su urbanpost

infoitsport : Cristiano Ronaldo, parla Georgina Rodriguez: ''All'inizio mi vergognavo'' - juan20992496 : @Napoleonepervoi Io sono schiavo di Georgina rodriguez! - Salvo2410libero : Il popolo si è espresso sul sondaggio COSTRUISCITI LA DONNA DEI TUOI SOGNI CULO: GEORGINA RODRIGUEZ TETTE: ALEXAND… - fleurrdellys : Se il Getafe ha giocato meglio dell’Inter solo perché ha pompato per i primi 15-20 minuti allora io sono Georgina R… - zazoomblog : Georgina Rodriguez tra allenamento e relax in bikini - #Georgina #Rodriguez #allenamento -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez, outfit da urlo per la cena con Ronaldo: sapete quanto costa la sua borsa? SoloGossip.it Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo innamorati e felici in vacanza: «Siete stupendi!»

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più seguite sui social. La loro storia d’amore sembra davvero una favola. I due hanno un rapporto stupendo e al momento tutto sembra proced ...

Lo yacht di Ronaldo nel mare di Albenga: la Liguria-mania di CR7 non si ferma

Prosegue il soggiorno ligure della famiglia del campione juventino, già avvistato nei giorni scorsi a Celle Ligure ma non solo Lo yacht di Cristiano Ronaldo avvistato al largo di Albenga. Prosegue dun ...

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono una delle coppie più seguite sui social. La loro storia d’amore sembra davvero una favola. I due hanno un rapporto stupendo e al momento tutto sembra proced ...Prosegue il soggiorno ligure della famiglia del campione juventino, già avvistato nei giorni scorsi a Celle Ligure ma non solo Lo yacht di Cristiano Ronaldo avvistato al largo di Albenga. Prosegue dun ...