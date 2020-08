Gazzetta: “il Napoli di qualche mese fa avrebbe fatto male al Barcellona” (Di domenica 9 agosto 2020) il Napoli di qualche mese fa avrebbe fatto male al Barcellona, scrive la Gazzetta dello sport. Se il Napoli avesse avuto forza, lucidità e furbizia per filtranti così, per scambi stretti e verticali, per improvvisazioni dal limite, avrebbe fatto male. Ma era il Napoli di qualche tempo fa, quello difficile da affrontare. Questo è andato spegnendosi negli ultimi turni di campionato e, come per la Juve, l’impressione era vera: energie fisiche e mentali esaurite. Il Napoli non s’è arreso neanche nel secondo tempo quando il Barcellona, pensando alla final eight, ha preferito tirare il freno a mano. Neanche un tiro in ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : Andrea #Pirlo, 41 anni, campione del mondo 2006, è il nuovo allenatore della @juventusfc. Carriera leggendaria in c… - Gazzetta_it : L’errore di #Sarri? Un sarto non deve accettare il lavoro senza la stoffa - L’analisi di Alfredo Pedullà… - Gazzetta_it : Juve, #Pirlo è il nuovo allenatore: a breve l'annuncio - napolista : Gazzetta: “il Napoli di qualche mese fa avrebbe fatto male al Barcellona” - ilNapolista - ciambellano1235 : @Gazzetta_it Qualcuno ha il video di pedulla e quel ritardato di larussa che parlano Dell arrivo di Ronaldo!?!? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta “il La vertenza «Gazzetta» non è ancora risolta: «Non possiamo perdere il nostro giornale» La Gazzetta del Mezzogiorno