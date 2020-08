Gazzetta dello Sport: Guida Pirlo (Di domenica 9 agosto 2020) La prima pagina della Gazzetta dello Sport con i titoli di aperturaa dell'edizione di domenica 9 agosto del quotidiano Sportivo Ecco i titoli presenti oggi sulla 'Gazzetta Sportiva': largo spazio al cambio in panchina per la Juventus. Guida Pirlo TROPPO MESSI, NAPOLI L'INTER PUNTA SUGLI EURO-SENATORI Leggi su calciomercato

beINSPORTS_TR : La Gazzetta Dello Sport: Juventus, Maurizio Sarri'nin görevine son verdi. - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: '#SerieB, stasera altra semifinale Playoff. Le probabili formazioni di #FrosinonePordenone' - MondoNapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta dello sport: 'Gattuso, quanti rimpianti! Gli azzurri si arrendono a Messi e al Barcellona'… - ILOVEPACALCIO : Il #Bari 'progetta' la vittoria del campionato. Arriva il rinnovo per un calciatore accostato al #Palermo? ?? - _SiGonfiaLaRete : #BarcaNapoli Il Napoli di Gattuso gioca a “calcio” ed esce senza rimpianti -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dello

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Emergono nuovi retroscena sulla rottura tra Maurizio Sarri e la Juventus, ormai un giorno dopo il suo esonero. Come rivela La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente Andrea Agn ...Commenta per primo Emergono nuovi retroscena sulla rottura tra Maurizio Sarri e la Juventus, ormai un giorno dopo il suo esonero. Come rivela La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente Andrea Agn ...