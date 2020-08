Gazzetta dello Sport – Esonero Sarri, frizioni con Ronaldo e Chiellini: i motivi (Di domenica 9 agosto 2020) La vittoria del nono scudetto non è bastato a Maurizio Sarri per essere confermato come tecnico della Juventus. L’ex Napoli, infatti, è stato esonerato il giorno dopo la vittoria, inutile ai fini del passaggio del turno, per 2-1 contro il Lione dell’ex allenatore della Roma, Rudi Garcia. Dalle notizie trapelate, ad Agnelli non è mai … L'articolo Gazzetta dello Sport – Esonero Sarri, frizioni con Ronaldo e Chiellini: i motivi Leggi su dailynews24

tifotorocaffe : gazzetta dello sport 09/08 - scherlockrosson : RT @FMCROfficial: In Italia non avrebbero dato il rigore al Lione. Lo avrebbero dato alla Juventus. 2-0 e qualificazione raggiunta con fest… - sportli26181512 : R. Rosso sul Milan: 'Una squadra unita e forte grazie a Pioli': Renzo Rosso, numero uno del Vicenza, ha parlato cos… - giornali_it : Da CR7 alla finta esperienza fino all'abbraccio Sarri-Max: Pirlo allenatore, i social si scatenano! #9agosto… - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Il maestro Pirlo e quella frase su Isco. Ma la Juve potrebbe tornare sull'alliev -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dello Doncic show, si inchina anche Giannis La Gazzetta dello Sport Show della Giorgi ma non basta. Ferro la piega e vola in finale (Vannini). Camila...

Camila ha fatto sognare Palermo, portando il suo tennis ricco di emozioni e privo di mezze misure, ma non è riuscita a regalarsi la sua prima finale su terra della carriera oltre che prima dei 2020. D ...

Juventus, Maifredi: «Sarri? I giocatori non avevano la stima necessaria»

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato dell’esonero di Maurizio Sarri in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: COSE IN COMUNE – «Nessunissima. Io dov ...

Camila ha fatto sognare Palermo, portando il suo tennis ricco di emozioni e privo di mezze misure, ma non è riuscita a regalarsi la sua prima finale su terra della carriera oltre che prima dei 2020. D ...Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato dell’esonero di Maurizio Sarri in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: COSE IN COMUNE – «Nessunissima. Io dov ...