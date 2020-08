Gazzetta - Barça d'altra categoria, Napoli bellino ma 'italiano': ecco cos'è mancato (Di domenica 9 agosto 2020) Al Camp Nou finisce 3-1, ma il Napoli non sfigurano. Rino Gattuso ha di che rammaricarsi, perché c'è stata soltanto una mezzora di buio e tanto è bastato al Barcellona per ipotecare il passaggio del turno. Leggi su tuttonapoli

estjpa59 : RT @Gazzetta_it: Gol! Barcellona - Napoli 3-0, rete di Messi L. (BAR) - Milanistadoc7 : RT @Gazzetta_it: Gol! Barcellona - Napoli 3-0, rete di Messi L. (BAR) - Gazzetta_it : Gol! Barcellona - Napoli 3-0, rete di Messi L. (BAR) - Milanistadoc7 : RT @Gazzetta_it: Gol! Barcellona - Napoli 2-0, rete di Messi L. (BAR) - Andres19750446 : RT @Gazzetta_it: Gol! Barcellona - Napoli 2-0, rete di Messi L. (BAR) -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Barça Assembramenti, minacce ai poliziotti e frequentazioni "particolari": sospesa la licenza al bar Trento Gazzetta di Parma Gazzetta: Barcellona-Napoli, Gattuso ha cinque buoni motivi per provarci

Tra infortuni e squalificati (Vidal e Busquets), Setien ha gli uomini contati e potrebbe quindi optare per un cambio modulo. A centrocampo De Jong e Rakitic e sulle fasce Sergi Roberto e Jordi Alba. ( ...

RASSEGNA - Corriere: “Adieu, Maurizio”, Tuttosport: “Sarri Out”, Gazzetta: “Notte fonda”

Ma è solo apparenza: tutti nei bar e in strada parlano del match e tutti sono pronti alla festa eventuale. Ultime calcio Napoli - È un'attesa intensa e scaramantica quella dei tifosi per la sfida di s ...

Tra infortuni e squalificati (Vidal e Busquets), Setien ha gli uomini contati e potrebbe quindi optare per un cambio modulo. A centrocampo De Jong e Rakitic e sulle fasce Sergi Roberto e Jordi Alba. ( ...Ma è solo apparenza: tutti nei bar e in strada parlano del match e tutti sono pronti alla festa eventuale. Ultime calcio Napoli - È un'attesa intensa e scaramantica quella dei tifosi per la sfida di s ...