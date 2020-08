Gattuso, ultim’ora. Domani incontro con Adl per discutere del rinnovo (Di domenica 9 agosto 2020) Gattuso incontrerà De Laurentiis Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Gennaro Gattuso incontrerà Aurelio De Laurentiis Domani a Capri. I due, si ritroveranno a … L'articolo Gattuso, ultim’ora. Domani incontro con Adl per discutere del rinnovo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

allgoalsnapoli : Ultim'ora di mercato lanciata dalla redazione di Sky Sport. Domani in quel di Capri andrà di scena l'incontro tra i… - tuttonapoli : ULTIM'ORA Sky - Domani incontro De Laurentiis-Gattuso per il rinnovo - ge_rigamonti : RT @GliAutogol: Ultim'ora: Gattuso esonerato dopo l'eliminazione agli ottavi. Al suo posto Hamsik dall'under 23 #BarcaNapoli #BarcellonaNap… - JMarquesTSD : RT @GliAutogol: Ultim'ora: Gattuso esonerato dopo l'eliminazione agli ottavi. Al suo posto Hamsik dall'under 23 #BarcaNapoli #BarcellonaNap… - soffemenne : RT @GliAutogol: Ultim'ora: Gattuso esonerato dopo l'eliminazione agli ottavi. Al suo posto Hamsik dall'under 23 #BarcaNapoli #BarcellonaNap… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso ultim’ora Juventus-Lecce: bianconeri per consolidare la vetta BetStars News – Italia