Gara F1 GP 70° Anniversario Silverstone oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 9 agosto 2020) In terra britannica è tutto pronto per il quinto round del calendario mondiale di Formula 1. A Silverstone motori accesi per il Gran Premio del 70° Anniversario che illuminerà il pomeriggio domenicale con grande attesa per il duello interno in casa Mercedes con Valtteri Bottas in pole davanti al leader del campionato Lewis Hamilton. La Ferrari, invece, è chiamata a una grande rimonta mentre è Max Verstappen il pericolo numero uno per le due ‘nere’. SEGUI IL LIVE DELLA Gara Il GP del 70° Anniversario comincerà alle ore 15:10 e verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Inoltre la Gara verrà ... Leggi su sportface

