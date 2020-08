Game Night – Indovina chi muore stasera: trama, cast e anticipazioni film (Di domenica 9 agosto 2020) Game Night – Indovina chi muore stasera: trama, cast e anticipazioni film Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi trascinare dallo spassoso e avvincente Game Night – Indovina chi muore stasera! La divertente pellicola, in onda oggi 9 Agosto 2020 dalle 21:10 su Italia 1, è stata diretta da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, registi statunitensi che hanno lavorato insieme dietro la macchina da presa anche in Come ti rovino le vacanze.Segui Termometro Politico su Google News La commedia d’azione, sceneggiata da Mark Perez e dedicata a John Bernecker, stuntman deceduto nel 2017 a causa di una caduta avvenuta ... Leggi su termometropolitico

