Gallipoli, discoteca piena e niente distanziamento – Video. Il sindaco: “Non facile controllare con 100mila turisti in paese” (Di domenica 9 agosto 2020) Le immagini che arrivano dalla discoteca Praja di Gallipoli non lasciano molto spazio all’interpretazione. Ad assistere al concerto di Fred De Palma, sabato sera c’erano centinaia di persone: cantano, ballano e si dimenano, senza nessun rispetto del distanziamento sociale e senza l’ombra di una mascherina. Non si tratta di un’eccezione. Il calendario degli eventi delle discoteche del posto è fittissimo: tanti i nomi di richiamo che fanno tappa nella località salentina, meta ogni estate di migliaia di giovani vacanzieri. Solo due giorni fa il sindaco di Gallipoli aveva annunciato di voler investire i fondi della regione Puglia per rafforzare le verifiche sulle spiagge pubbliche con l’utilizzo della vigilanza privata. “Ancora non lo abbiamo fatto – ... Leggi su ilfattoquotidiano

Btchsbrknheartz : RT @quellogay: Una mia amica e la sua migliore amica (mia ex migliore amica) stanno a Gallipoli, in discoteca senza mascherina 24/7 https:/… - quellogay : Una mia amica e la sua migliore amica (mia ex migliore amica) stanno a Gallipoli, in discoteca senza mascherina 24/7 - FurnoDaniele : RT @Anse1987: @BagnoliMD Molto più importante fare i ganzi in discoteca a Gallipoli. Arriverà il giorno in cui potrò finalmente prendermi i… - Anse1987 : @BagnoliMD Molto più importante fare i ganzi in discoteca a Gallipoli. Arriverà il giorno in cui potrò finalmente p… - marcobremb : @salvatorecozza1 Si esatto. E io conosco gente che ha fatto discoteca a Gallipoli tornata qui positiva sintomatica ???? -

LECCE - Sequestro non convalidato e sigilli rimossi dal commissariato di polizia di Gallipoli, che li aveva apposti alcuni giorni addietro sulla storica discoteca Quartiere Latino di Sannicola, sulla ...

Coronavirus Rimini, chiusa discoteca Byblos, tempio della Riviera Romagnola: assembramenti e niente mascherine

Assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine, ieri sera sulla pista del 'Byblos', discoteca all'aperto sulle colline di ...

