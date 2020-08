Gaffe del Tg2: confonde in onda la pillola abortiva con quella del giorno dopo (Di domenica 9 agosto 2020) Le «legge 194 è e resta una norma civile del nostro Paese». Con il benestare del ministro della Salute Roberto Speranza il Governo ha deciso di estendere l’uso della pillola abortiva Ru486 fino alla nona settimana di gravidanza e senza ricovero obbligatorio. L’aborto farmacologico potrà avvenire in day hospital. Un passo importante, anche se nell’affrontare questo argomento non sono stati pochi gli scivoloni e la Gaffe. Uno tra tutti quello del Tg2 che in onda ha confuso la pillola RU486 con quella del giorno dopo. A notare l’errore è stato il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, membro della commissione di vigilanza Rai: «Ancora un grave errore al Tg2 – ha scritto su Twitter ... Leggi su open.online

MatteoRichetti : Ho le chat intasate da amici del @pdnetwork indignati dopo la gaffe di #ManlioDiStefano sugli “amici libici” di Bei… - HuffPostItalia : 'Un abbraccio agli amici libici'. L'imbarazzante gaffe del sottosegretario agli Esteri - bendellavedova : Ok la gaffe sui libici anziché libanesi, ma Di Stefano sottosegretario Esteri del M5S preoccupa di più perché polit… - Notiziedi_it : Gaffe del Tg2: confonde in onda la pillola abortiva con quella del giorno dopo - satellix1966 : Conoscete la barzelletta del topolino che faceva sesso con la giraffa. Ecco #travaglio lo stesso con #conte pronto… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe del Gaffe del Tg2: confonde in onda la pillola abortiva con quella del giorno dopo Open America2020: Trump fa il canguro, Twitter fa TikTok

Il presidente firma quattro ordini esecutivi e supera lo stallo del mancato accordo con i democratici al Congresso sui nuovi aiuti per l'economia. Ma sui sussidi di disoccupazione è probabile una batt ...

Chiamano una birra con una parola che significa “peli pubici” in maori: la gaffe di una birreria canadese

Un birrificio con sede nel Canada occidentale è stato costretto a scusarsi per aver involontariamente chiamato una birra con una parola Maori che significa peli pubici. La Hell’s Basement Brewery di A ...

Il presidente firma quattro ordini esecutivi e supera lo stallo del mancato accordo con i democratici al Congresso sui nuovi aiuti per l'economia. Ma sui sussidi di disoccupazione è probabile una batt ...Un birrificio con sede nel Canada occidentale è stato costretto a scusarsi per aver involontariamente chiamato una birra con una parola Maori che significa peli pubici. La Hell’s Basement Brewery di A ...