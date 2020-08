Furbetti del bonus: sarebbero tre deputati della Lega, uno del M5S e uno di Italia Viva. Di Maio: si dimettano (Di domenica 9 agosto 2020) L’Istituto di previdenza ha fatto sapere che 5 deputati hanno chiesto e ottenuto l’aiuto da 600 euro. Fico: «Chiedano scusa e restituiscano i soldi» Leggi su ilsole24ore

Chi sono i 5 «furbetti di Montecitorio»? Che cosa avrebbero fatto, e a quali partiti appartengono? Sono domande che circolano in modo insistente — nelle chat dei parlamentari prima, e ora sui social — ...Cinque deputati hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro pensato dal governo per garantire liquidità ai lavoratori autonomi. Il bonus era articolato su tre mensilità, due da 600 euro (per marzo e a ...