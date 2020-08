Frosinone-Pordenone in tv oggi: orario e diretta streaming playoff Serie B 2019/2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Le informazioni e come vedere in tv Frosinone-Pordenone, match valido per l’andata della semifinale dei playoff di Serie B 2019/2020. Al via oggi il primo dei due atti che valgono la finale: solo una squadra approderà nel massimo campionato italiano e al Benito Stirpe ci si gioca una buona fetta di speranze. Calcio d’inizio fissato per le ore 21 di domenica 9 agosto. Frosinone-Pordenone verrà trasmessa in streaming su DAZN, sul sito www.dazn.com/it. Non è disponibile una diretta televisiva. SEGUI IL LIVE Leggi su sportface

