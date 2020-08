Franca Valeri: Rosato, 'Italia perde un'icona' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Con la scomparsa di Franca Valeri l'Italia perde un'icona. Elegante, raffinata ed autoironica, una grande artista, ma anche il simbolo di un Paese che aveva voglia di ripartire, di tornare a vivere e a sorridere”. Lo afferma Ettore Rosato, presidente di Italia viva. Leggi su iltempo

