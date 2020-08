«Franca Valeri non voleva andarsene. Non immaginava il mondo senza di lei». Il ricordo di Pino Strabioli – l’intervista (Di domenica 9 agosto 2020) «Era eccezionale, unica, fuori dall’ordinario. Mi mancherà non poterla più andare a trovare a casa». A parlare a Open è Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore, amico storico di Franca Valeri, l’attrice milanese morta questa mattina alle 7.40 nella sua casa di Roma. Il 31 luglio aveva compiuto 100 anni. «”Mi stanno aspettando i miei amici Luchino Visconti e Vittorio De Sica. Si staranno chiedendo: ma quando arriva questa?”. Franca parlava così della morte, sempre con ironia. In realtà non aveva voglia di lasciare questa terra, tanto era appassionata della vita. Non immaginava il mondo senza di lei. Ora che non c’è più mi mancheranno le ... Leggi su open.online

