Franca Valeri muore all’età di 100 anni: si è spenta a Roma (Di domenica 9 agosto 2020) Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa di Franca Valeri: l’attrice aveva compiuto da poco 100 anni. Si è spenta nella sua abitazione a Roma Il mondo del cinema piange Franca Valeri. Si è spenta questa mattina l’attrice che da qualche giorno aveva compiuto 100 anni (lo scorso 31 luglio). Raffinata e pop allo stesso tempo, Franca Maria Norsa (nata a Milano nel 1920 da una famiglia di origine ebraica) esordisce nel 1948; al cinema è imprescindibile il suo sodalizio artistico con Sordi (in Il Segno di Venere di Dino Risi e soprattutto in Il Vedovo) mentre in tv il suo successo è legato soprattutto ai personaggi creati per Antonello Falqui e la stagione d’oro del ... Leggi su zon

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - Agenzia_Ansa : E' morta Franca Valeri. L'attrice aveva appena compiuto 100 anni - RepSpettacoli : Morte Franca Valeri, il cordoglio del mondo della politica e dello spettacolo [aggiornamento delle 11:04] - paschalaj : RT @Corriere: ?? È morta Franca Valeri -

Ultime Notizie dalla rete : Franca Valeri È morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni Corriere della Sera Visualizza la copertura completa su Google News Addio a Franca Valeri, l'attrice era nata a Milano nel 1920

Milano, 9 agosto 2020 - Aveva compiuto 100 anni poco più di una settimana fa e oggi ci ha lasciato. E' morta a Roma Franca Valeri, l'indimenticabile "signorina snob" dello spettacolo italiano. Era nat ...

E’ morta Franca Valeri, addio alla ‘Signora Cecioni’ icona femminile del nostro tempo

E’ morta l’attrice Franca Valeri, aveva da poco compiuto 100 anni. Con lei se na va un pezzo della storia del teatro e della TV italiana Una di quelle notizie che sai che prima o poi ti capiterà di le ...

Milano, 9 agosto 2020 - Aveva compiuto 100 anni poco più di una settimana fa e oggi ci ha lasciato. E' morta a Roma Franca Valeri, l'indimenticabile "signorina snob" dello spettacolo italiano. Era nat ...E’ morta l’attrice Franca Valeri, aveva da poco compiuto 100 anni. Con lei se na va un pezzo della storia del teatro e della TV italiana Una di quelle notizie che sai che prima o poi ti capiterà di le ...