Franca Valeri morta a 100 anni, foto storiche della signora dello spettacolo italiano (Di domenica 9 agosto 2020) È morta Franca Valeri, foto storiche della signora dello spettacolo italiano che aveva compiuto 100 anni il 31 luglio Franca Valeri è morta. La signora dello spettacolo italiano ci ha lasciato a 100 anni appena compiuti lo scorso 31 luglio. Per ricordarla ecco alcune foto storiche di Franca ... Leggi su spettacoloitaliano

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - espressonline : Addio #FrancaValeri un secolo in avanti. Di @dondibea - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: E' morta Franca Valeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Una perdita imme… - simo26110561 : RT @RaiNews: Franca Maria Norsa, questo il suo vero nome, è stata amatissima dal pubblico per personaggi leggendari come la signorina Snob,… -