Franca Valeri morta a 100 anni, domani la camera ardente al Teatro Argentina di Roma (Di domenica 9 agosto 2020) Franca Valeri morta a 100 anni. Sarà allestita domani al Teatro Argentina di Roma, in Largo di Torre Argentina,, dalle 17 alle 21, la camera ardente per Franca Valeri, la grande attrice scomparsa all'... Leggi su leggo

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - espressonline : Addio #FrancaValeri un secolo in avanti. Di @dondibea - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: E' morta Franca Valeri. L'attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. Una perdita imme… - simo26110561 : RT @RaiNews: Franca Maria Norsa, questo il suo vero nome, è stata amatissima dal pubblico per personaggi leggendari come la signorina Snob,… -