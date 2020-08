Franca Valeri, Mattarella: “Rimarrà nel cuore degli italiani” (Di domenica 9 agosto 2020) “Attrice versatile e popolare, rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare Franca Valeri, scomparsa oggi all’età di 100 anni. Il presidente, che aveva chiamato l’attrice il 31 luglio scorso in occasione del suo centesimo compleanno, ha inviato un messaggio ai familiari di cordoglio. “Profonda tristezza per la scomparsa di Franca Valeri”, ha invece scritto Giuseppe Conte su Facebook. “Ci ha regalato indimenticabili momenti di comicità e di pensiero, di eleganza e arguzia – ha aggiunto il premier – Le siamo grati per tutti questi doni”. Anche il ministro per i ... Leggi su italiasera

