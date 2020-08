Franca Valeri è morta: televisione, teatro e cinema a lutto (Di domenica 9 agosto 2020) Franca Valeri si è spenta a 100 anni, compiuti pochi giorni fa, il 31 luglio 2020. Franca è stata un’icona femminile italiana, capace di costruire una carriera pressoché sconfinata e di lasciare il segno in ambito teatrale, cinematografico, radiofonico e televisivo. Proprio poche settimane fa aveva ricevuto il David di Donatello alla carriera. Indimenticabili nell’immaginario … L'articolo Franca Valeri è morta: televisione, teatro e cinema a lutto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

È morta l’attrice Franca Valeri Il 31 luglio aveva festeggiato 100 anni

