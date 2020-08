**Franca Valeri: Casellati, 'rappresentò con ironia vizi e virtù Italia' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Franca Valeri, grande protagonista, a teatro e in televisione, della commedia Italiana del ‘900. Artista poliedrica e attrice di talento, è stata capace come pochi di far ridere con intelligenza, portando in scena i vizi e le virtù del nostro Paese con magistrale ironia. Il mondo della cultura Italiana la ricorderà sempre”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Leggi su liberoquotidiano

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - espressonline : Addio #FrancaValeri un secolo in avanti. Di @dondibea - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - LuciaLaVita1 : RT @Adnkronos: Franca Valeri vittima di leggi razziali, si salvò con documenti falsi - GiorgioAntonel1 : RT @AlfonsoBonafede: Se ne va un pilastro della nostra cultura. Se ne va un'artista poliedrica capace di far ridere, di far commuovere, di… -