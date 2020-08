Franca Valeri, cambiano i palinsesti nel giorno della scomparsa (Di domenica 9 agosto 2020) Solo qualche giorno fa, le tv italiane hanno fatto a gara a proporre speciali e omaggi per festeggiare i 100 anni di Franca Valeri e una settimana più tardi alcuni di quei contenuti tornano in onda per ricordarla nel giorno della scomparsa. Franca Valeri è morta questa mattina, domenica 9 agosto 2020, e la programmazione tv trova il modo di omaggiarla. pubblicato su TVBlog.it 09 agosto 2020 17:34. Leggi su blogo

