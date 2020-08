Foxes, ‘Woman’ è il nuovo singolo (Di domenica 9 agosto 2020) Foxes è tornata sotto i riflettori e rende omaggio alla sua famiglia con il suo nuovo singolo dal titolo “Woman”. Louisa Rose Allen meglio conosciuta da tutto il suo pubblico con il nome d’arte Foxes, ha già avuto una discreta carriera all’interno del panorama musicale, essendo stata portata alla ribalta a 19 anni con due album acclamati dalla critica al suo attivo e un Grammy per la sua super popolare collaborazione con Zedd. L’artista ha fatto un passo indietro rispetto alle luci della ribalta nel 2017, prendendosi del tempo per concentrarsi su se stessa e dopo tre anni, Foxes è tornata sotto i riflettori con “Love Not Loving You” all’inizio dell’anno. È chiaro che Allen ha usato questi tre anni per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Foxes ‘Woman’ Vale Tutto, gli Zero Assoluto in versione quiz TVblog.it